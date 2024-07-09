Bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladığı anlara ait videoyu paylaşan anne, internet kullanıcılarını ikiye böldü

Bir anne, bebeğinin üç saatlik uçak yolculuğunda sürekli olarak ağladığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, bebeğiyle seyahat etme konusunda TikTok'ta bir tartışma başlattı.

VİDEO MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

28 milyon kez izlenen viral videoda Jess Spaulding (@jess.spaulding), kızı Charlotte'ı sakinleştirmeye çalışırken gözyaşlarına boğuluyor. Spaulding, yolculuk boyunca "giderek daha da yenilgiye uğradığını" itiraf etti, ancak bebeğinin uzun süre ağlaması durumunda diğer annelerin bunun kendi suçları olmadığını bilmesini istediğini paylaşmak istediğini söyledi.

Spaulding, bebeğine "bu insanları bir daha asla görmeyeceğiz. Her şey yolunda olacak" diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak aynı zamanda uçaktaki herkesin onu sevmediğini hissettiğini ve bebeğiyle birlikte ağlamak istediğini takipçilerine söyledi.

Videonun açıklamasında durumu daha detaylı anlatan Spaulding, "Bu gönderi, bebeğinizle uçmaktan korkmanızı engellemek için değil. Sadece bazen bebeğinizin uzun süre ağlamasını engelleyemeyeceğinizin bir göstergesi" yazdı. "Buradaki birçok insan, Charlotte'ın genellikle ağlamayan mutlu bir bebek olduğunu biliyor. Ama bazen her şeyi deneyebilirsiniz ve onları durduramazsınız."

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Spaulding, "Bu gönderiyi, bu durumu yaşayan annelere hatırlatmak için paylaştım; bu sizin suçunuz değil. Hiçbir şey yapmadınız ve kötü bir anne değilsiniz. Güçlü anneler!! Her şeyin daha iyi olacağını duyuyorum" diye devam etti.

Spaulding'in gönderisiTikTok'ta tartışmalara yol açtı. Yorumcular, durumun "yolcu olarak kabusları" olduğunu söyleyenlerle, annenin yerine empati kuranlar arasında bölündü. Bir kişi, "Üzüldüm, kimse yardım etmek için teklif etmedi" dedi.