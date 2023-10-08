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Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza: 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sincan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir araç başka bir araca çarptı ve ters döndü. Yaralılar Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.