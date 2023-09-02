Ankara'da Yolda Kalan Araç İtme Olayı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir vatandaş, yolda kalan aracını itmek için ilginç bir yöntem kullanarak başka bir aracın kaputuna oturdu. Tehlikeye davetiye çıkaran bu olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda kalan aracını ayaklarıyla böyle itti

ANKARA - Ankara'da yolda kalan aracını bir başka aracın kaputunun üstünde oturarak iten vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bir vatandaş, yolda kalan aracı itmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Arıza yapan aracı itmek için bir başka aracın kaputuna oturan vatandaş, canını hiçe saydı. Ayakları yardımıyla aracı yiten vatandaş, bir süre akan trafikte o şekilde seyretti. Tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşı görenler şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.