Ankara'da 'Vosvos'larla Cumhuriyet Bayramı Korteji Düzenlendi

Ankara'da klasik otomobil tutkunları, 'vosvos' adı verilen klasik araçlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için renkli bir kortej düzenledi. BaşkentVos Topluluğu üyeleri, süslü otomobillerle kutlamalara katıldı.

ANKARA'da 'vosvos' adı verilen klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi.

BaşkentVos Topluluğu üyesi vosvos tutkunları, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süsledikleri rengarenk klasik otomobilleri ile Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'ta bir araya geldi. 30'dan fazla vosvosun yer alması ile Ankara caddelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi. Klasik otomobil tutkunları, aileleriyle birlikte tur atarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej ilgiyle izlendi. BaşkentVos üyesi Levent Özmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Güzel bir etkinlik yapıp, bayramımızı kutlamak istedik. Bütün vosvoscu arkadaşlarımıza ve BaşkentVos ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Eda KOÇ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam


