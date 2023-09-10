Keçiören ilçesi Kanuni mahallesinde boş arazide otların tutuşmasıyla çıkan yangın, konutlara yakın bir bölgede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Ankara'da boş arazide havai fişekten çıkan yangın söndürüldü

ANKARA - Ankara'da boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Keçiören ilçesi Kanuni mahallesinde boş arazide otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Konutlara yakın bir bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu. İddialar göre havai fişek atıldıktan sonra çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.