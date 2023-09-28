7 yaşındaki kız asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddiası ile yakınları tarafından hastaneye getirilen 7 yaşındaki Damla A. hayatını kaybetti.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Edinilen Bilgiye göre, Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü. Hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirilen küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.