Anadolu Yakasında Etkili Olan Sis Görüntülendi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, Kartal bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Yerleşim alanlarını kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Sis, ulaşımda aksaklık yaşatmazken bazı noktalarda güzel manzaralar oluşturdu.

Anadolu yakasında etkili olan sis böyle görüntülendi

İSTANBUL - Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Şehri kaplayan sis tabakası ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Kartal bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Yerleşim alanlarının üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşatmazken; bazı noktalarda ise güzel manzaralar oluşturdu.