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Anadolu Yakası'nda Yağışlı Hava Etkili Oluyor

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda aralıklarla etkili olan yağışlar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde yoğunlaşıyor. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 18 olarak ölçüldü.