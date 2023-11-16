Anadolu Otoyolunda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Darıyerihasanbey köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Şener Keser yönetimindeki 41 ALB 884 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda yavaşlayınca arkasından gelen Erkan Çam idaresindeki 42 AID 75 plakalı otomobil çarptı. Kaza yapan bu iki araca arkalarından gelen Erkan Şirin yönetimindeki 41 AJR 370 plakalı otomobil ve Tahir Demirci idaresindeki 34 LV 4063 plakalı otomobilin de çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücüler Tahir Demirci, Erkan Şirin ve yolcular Dilan Yalçın, Halit İçten, Çiğdem İçten ile Şükrü Demiral yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.