Amerika'daki Çift, Ereğli'de Türk Usulü Düğün Yaptı

Güncelleme:
Zonguldak'ta yaşayan Ertan Küçüköksüz, eşi Meghan Victoria Beck ile Amerika'da gerçekleştirdikleri nikahın ardından memleketi Ereğli'de Türk usulü düğün yaptı. Çift, aileleriyle birlikte geleneksel bir kutlama gerçekleştirdi.

ZONGULDAK'da Ertan Küçüköksüz, 9 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), geçen yıl evlendiği eşi Meghan Victoria Beck ile memleketi Ereğli'de Türk usulü düğün yaptı.

Ereğli Belen Sanayi Sitesi Müdürü Mustafa Küçüköksüz'ün ABD'de yaşayan oğlu Ertan Küçüköksüz, 3 yıl önce tanıştığı Meghan Victoria Beck ile geçen yıl Amerika'da evlendi. Çift, baba ocağında da Türk usulü düğün yapma kararı aldı. Tatil için geldikleri Ereğli'de Köseağzı mevkiinde düzenlenen temsili nikah töreninde birbirlerine yeniden 'evet' diyen çiftin düğünü yapıldı. Gelin-damat ve düğüne katılanlar çalan şarkılar eşliğinde dans etti.

Her iki aile ve yakınlarının katıldığı düğünde konuşan Ertan Küçüköksüz, "Yaklaşık 9 yıl önce Amerika'ya yerleştim. 3 yıl önce eşimle tanıştım. Geçtiğimiz yıl Amerika'da nikah kıydık. Bu yıl da Türkiye'de düğün yapma kararı aldık" dedi.

Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Meghan Victoria Beck ise, "Çok güzel ve çok heyecanlıyım. İnsanlar çok güzel. Türk yemeklerini beğendim. Hem denizi hem kumsalı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Türkçe 'Kocam seni çok seviyorum' diyen Beck, kendisine gösterilen ilgiye de teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Yaşam
