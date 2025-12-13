Haberler

Amasya'da Yaylalara Kar Yağdı: Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi ve Dereli yaylalarında etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı ve kar kalınlığı 15 santimetreye kadar çıktı.

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi ve Dereli yaylalarında etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Amasya'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Taşova ilçesine bağlı, 700 rakımda bulunan Belevi ve Dereli yaylalarında etkili olan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Sabah erken saatlerde başlayan yağışla birlikte yayladaki evlerin çatıları ile yeşil alanlar karla kaplandı. Yağışın devam etmesi sonucu kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title