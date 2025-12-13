Amasya'da Yaylalara Kar Yağdı: Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi ve Dereli yaylalarında etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Amasya'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Taşova ilçesine bağlı, 700 rakımda bulunan Belevi ve Dereli yaylalarında etkili olan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Sabah erken saatlerde başlayan yağışla birlikte yayladaki evlerin çatıları ile yeşil alanlar karla kaplandı. Yağışın devam etmesi sonucu kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.