Amasya Merzifon Huzurevi Personeline Yangın Eğitimi Verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan huzurevi personeline itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi. Eğitimde yangın söndürme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerinin kullanımı gibi konular ele alındı. Eğitim sonunda katılımcılar tarafından yangın söndürme ekibi oluşturuldu ve eğitim amaçlı yakılan ateşe müdahale edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde huzurevi personeline itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda İtfaiye Amiri Hüseyin Dilbil ve ekibi tarafından huzurevi personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Huzurevi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen eğitimde yangın söndürme, yangın anında yapılacaklar, yangın tüplerinin çeşitleri ve hangi durumlarda kullanılacakları konularında teorik ve uygulamalı olarak bilgi verildi.

Eğitim, katılımcılardan oluşturulan yangın söndürme ekibinin eğitim amaçlı yakılan ateşe müdahalesinin ardından sona erdi.

Dilbil, yangına müdahale konusunda büyük fayda sağlayan eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.