Amasya'da Tilki ve Yavrusu Bahçede Görüntülendi
Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde Ömer Sarı'nın bahçesinde yavru tilki ve annesi görüntülendi. Sarı, onları besleyerek doğal bir ortamda hayvanat bahçesi benzeri bir deneyim sundu.
AMASYA'nın Büyük Kızılca köyünde daha önce köylülerden Ömer Sarı'nın evinin bahçesine gelen ve elle beslenen tilki, bu kez yavrusuyla görüntülendi.
Ömer Sarı, "Sanki hayvanat bahçesi gibi; tilkisi, kedisi, kirpisi hepsi var. Tilki bu sefer yavrusuyla geldi" dedi. Aç olduklarını düşündüğüm için elimle besledim" dedi. Tilkilerin bulunduğu alanda iki de kirpi görüldü. Bir süre sonra bahçeden ayrılan tilkiler ile kirpilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam