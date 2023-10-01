Amasya'da otobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin oğlu cenazeye katıldı

Amasya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Urguç Karadayı'nın oğlu Sefacan Karadayı, cenazeye yaralı olarak katıldı. Kazada hayatını kaybeden diğer kişi ise Tanoba beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Merzifon ilçesinde dün devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Urguç Karadayı için Tokat'ın Erbaa ilçesinde cenaze düzenlendi. Cenazeye kazada yaralanan oğlu Sefacan Karadayı, diğer oğlu Salih Karadayı, eşi Mahmut Karadayı ve yakınları katıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu'nda Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde eğitim gören oğlu Sefacan Karadayı'yı kente götürmek için İzmir'den otobüs ile yola çıkan Ugruç Karadayı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Üzümlü köyünde toprağa verildi. Kazada yaralanan Sefacan Karadayı, cenazeye boynunda boyunluk ve kolunda alçı ile katıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden Durmuş Uysal (45) ise Tanoba beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.