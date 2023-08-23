Amasya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kurnaz köyü mevkisinde Samsun istikametine seyreden Fehmi P. (25) idaresindeki 05 ACM 421 plakalı kamyonet aynı yönde hareket eden 58 AA 550 İran plakalı otobüse arkadan çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Halil T. (24) yaralanırken otobüste bulunanlardan yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Yaşam