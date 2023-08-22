Amasya'da Harşena Kalesi'nin Yakınında Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Amasya'da Harşena Kalesi'nin yakınında çıkan orman yangını, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Amasya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AMASYA - Amasya'da Harşena Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Vali Doruk, çıkan dumanların Amasya Kalesi'ni sardığı yangında 75 dönümlük alanda hasar oluştuğunu açıkladı.
Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ve diğer yetkililerle birlikte çalışmaları takip eden Doruk, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını söyledi.