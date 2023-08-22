Amasya'da Harşena Kalesi'nin Yakınında Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Amasya'da Harşena Kalesi'nin yakınında çıkan orman yangını, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.