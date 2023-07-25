Amasya'da hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 3 yaralı
Yaşam Haberleri
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samet Benli yönetimindeki 05 AAV 423 plakalı hafif ticari araç, Çamtepe mevkisinde Tuncay Aşık idaresindeki BI SG 9896 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Ayşe ve Sudenaz Aşık yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Yaşam