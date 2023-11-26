Amasya'da Fırtına Cami Minaresini Uçurdu

Amasya'da fırtına bir köydeki caminin minaresini uçurdu. Fırtına nedeniyle uçan bir çatının sesini duyan vatandaşlar ise bomba patladı zannetti.

Şiddetli fırtına Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Aşağıbük köyünde caminin minaresini uçurdu. Köy muhtarı Recep Dilmeç, camide maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Fırtınanın etkili olduğu Suluova ilçesinde ise apartmanların kopan çatıları otomobillerin üstüne devrildi. Çatının koptuğu anda bomba patladığını sanan Hasan Acar, "Bomba patladı sandık. O anda bir kadınla çocuk geçiyordu. Son anda kurtuldular. Allah korudu" diye konuştu. Aracı uçan çatının altında kalan Mehmet Bütüner de, "Garibin bir Toros otomobili vardı. Çatı gelip onun üstüne uçtu" şeklinde konuştu. - AMASYA