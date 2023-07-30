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Amasya'da elektrik akımına kapılan leyleğe itfaiye müdahale etti

Yaşam Haberleri

Sanayi kavşağın civarında bir leylek elektrik tellerindeki akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yerde hareketsiz duran leyleği alarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Tedavisi yapılacak olan leylek iyileştikten sonra doğal ortamına tekrar salınacak.

Amasya'da elektrik akımına kapılan leyleğe itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sanayi kavşağın civarında bir leylek elektrik tellerindeki akıma kapılarak yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yerde hareketsiz duran leyleği alarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Tedavisi yapılacak olan leylek iyileştikten sonra doğal ortamına tekrar salınacak.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Belediyesi İtfaiye Amasya Yaşam Haberler

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