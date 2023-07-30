Amasya'da elektrik akımına kapılan leyleğe itfaiye müdahale etti

Sanayi kavşağın civarında bir leylek elektrik tellerindeki akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yerde hareketsiz duran leyleği alarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Tedavisi yapılacak olan leylek iyileştikten sonra doğal ortamına tekrar salınacak.