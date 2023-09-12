Amasya'da çıkan yangında 60 ton saman kül oldu

Amasya'da çıkan yangında, Sevincer Köyü'nde bulunan saman balyaları alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevreye yayılmasını engelledi. Yangında yaklaşık 60 ton saman kül oldu.

AMASYA'da çıkan yangında yaklaşık 60 tona saman balyası kül oldu.

Yangın bugün merkeze bağlı Sevincer Köyünde meydana geldi. Durmuş Çetin'e ait evinin önünde bulunan saman balyaları biranda alev alıp yanmaya başladı. Yangını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Saman balyaları belediyeye ait kamyon ve kepçelerle güvenli bir alana taşınarak, üzerini toprakla kapatıldı. Yangında yaklaşık 60 ton saman kül oldu. (DHA)