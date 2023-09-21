Amasya'da çıkan yangında 20 kovan arı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Suluova ilçe merkezine bağlı Akören köyünde Müslim Tomakin'e ait bahçede bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bahçede bulunan arı kovanlarına da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk belirlemeye göre 20 kovan arı telef olurken, sahibi de yaralanarak hastanelik oldu.

Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA