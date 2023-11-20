Amanos Dağları'ndaki Çardak Yaylası'nda Sonbahar Renkleri Dronla Görüntülendi
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Hatay'ın Hassa ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çardak Yaylası, sonbaharın renklerini dronla kaydeden amatör fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi.
Amanos Dağları'nın 1400 rakımdaki Çardak Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi.
Hatay'ın Hassa ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.
Yürüyüş yolları ve kırmızı çatılı yayla evleriyle öne çıkan Çardak'ta mevsimin renkleri, çoğunluğunu sedir ve çam ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsüne yansıdı.
Yayladaki ağaçlar, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.
Amatör fotoğrafçıların da sıklıkla ziyaret ettiği bölgedeki güz güzellikleri, dronla kuş bakışı kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam