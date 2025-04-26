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Amanos Dağları'nda Yeni Doğa Harikası: Akıntının Deresi Şelalesi

Amanos Dağları'nda Yeni Doğa Harikası: Akıntının Deresi Şelalesi
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Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yakınlarında kar sularının erimesiyle oluşan Akıntının Deresi Şelalesi, doğa tutkunları için popüler bir destinasyon haline geldi. Şelale, kısa süreliğine görülebiliyor ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

OSMANİYE'nin Zorkun Yaylası yakınlarında, Amanos Dağları eteklerinde kar sularının erimesiyle kısa süreliğine oluşan 'Akıntının Deresi Şelalesi', doğa tutkunlarının yeni uğrak noktası haline geldi.

Doğu Akdeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak bilinen ve terörden arındırılan Amanoslar, eşsiz doğa harikasıyla ilgi odağı oldu. Amanoslar'daki birçok dere ve şelale, karların erimesiyle birlikte canlanırken, 'Akıntının Deresi Şelalesi' de bu dönemde kısa süreli güzellik sunuyor. Yaklaşık 15 metreden dökülen ve çam ağaçlarının arasından akan şelale, Zorkun Yaylası'na 4 kilometre mesafede bulunuyor. Şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve kampçıların ilgisini çekip kısa süreliğine popüler bir destinasyon haline geldi.

'KARLAR ERİYİNCE KURUYOR'

Osmaniye Dağ ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan, şelalenin sadece birkaç ay görülebildiğini belirterek, "Akıntının Deresi isimli bölge Zorkun ile Cebel Yaylası arasında yer alıyor. Kar sularının erimesiyle oluşan bu şelale, yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülüyor. Bölgeye arazi araçları veya altı yüksek araçlarla ulaşmak mümkün ancak karlar tamamen eridikten sonra şelale ve dere yatağı kuruyor" dedi.

Doğan, ayrıca Amanoslar'ın terörden tamamen arındırıldığını ve artık doğa turizmine açık, güvenli bölge olduğunu vurgulayarak, "Amanoslar, herkesin gelip görmesi gereken doğa harikası bir yer" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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