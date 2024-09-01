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Alzheimer hastası ormanda kayboldu, 24 saat sonra bulundu

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TOKAT'ta yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Akar, ormanda kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması sonucunda 24 saat sonra bulundu.

TOKAT'ta ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Akar (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra bulundu.

Niksar ilçesi Yeşilkaya köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Akar, dün sabah evden ayrıldı. Akar'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile köylüler, geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Mehmet Akar, 24 saat sonra ormanda bitkin halde bulundu.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mehmet Akar Jandarma AFAD Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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