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Alzheimer hastası kadın termal kameralı dronla bulundu

Alzheimer hastası kadın termal kameralı dronla bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evinden çıkıp kaybolan Alzheimer hastası 83 yaşındaki Kamile K., termal kameralı drone sayesinde evine 1 kilometre mesafede ağaç altında bitkin halde bulundu. Sağlık kontrolü yapılan kadın ailesine teslim edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra kendisine ulaşılamayan Alzheimer hastası Kamile K. (83), ekipler tarafından termal kameralı dronla evine yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu.

Olay, dün Bademağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkan Alzheimer hastası Kamile K.'ye yakınları ulaşamadı. Çevrede arama yapan aile fertleri sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Havanın kararması üzerine ekipler termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron kullandı. AFAD ekibinin termal kameralı dronla yaptığı aramada ağaçlık alanda hareket tespit edildi. Dron operatörünün bölgede arama yapan ekipleri yönlendirmesiyle Kamile K.'ye ulaşıldı. Evine 1 kilometre mesafede ağacın altında bulunan kadının bitkin olduğu gözlendi. UMKE ekibinin sağlık kontrolünü yaptığı Kamile K., daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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