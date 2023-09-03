Altınyayla'da Dolu Yağışı: Araçlar Hasar Gördü

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen dolu yağışı sonucunda çok sayıda araç hasar gördü. Dolu nedeniyle araçların camları kırıldı, kaportaları zarar gördü. İlçenin birçok noktası beyaza büründü.

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağdı, çok sayıda araç hasar gördü.

Altınyayla ilçesinde dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçenin birçok noktası beyaza büründü. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonları ile görüntüledi.