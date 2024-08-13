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Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son

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En mutlu günlerinde doyasıya eğlenen gelin ve damat, dans sırasında yaşadıkları talihsizlikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelini kucağına almaya çalışan damat, pantolonunun yırtılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler kısa sürede viral oldu. Görüntünün altına "Geceye erken hazırlanmış", "Utancımdan geri boşanırdım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Düğünde misafirlere hünerlerini sergilemek isteyen damat, gelini kucağına alarak danslarına farklı bir boyut kazandırmak istedi. Ancak tam da o anda pantolonun yırtılması üzerine damat neye uğradığını şaşırdı.

UTANGIN NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Gelini yavaşça yere bıraktıktan sonra pantolonunu kontrol eden damat, utancından ne yapacağını bilemedi. Durumu kurtarmaya çalışan gelin de damadı iterek pistin dışına çıkardı.

"GECEYE ERKEN HAZIRLANMIŞ"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan videonun altına "Utancımdan geri boşanırdım", "Utancımdan yerin dibine girerim", "İşte size ömür boyu unutulamayacak, dillerden düşmeyecek düğün", "Geceye erken hazırlanmış", "Olur olmadık şovlar yapmaya kalkarsan olacağı bu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Damatlık Gündem Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Marko Apostolidis:

ne var gülecek?

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Baki Güven:

Ne kadar önemli bir haber böyle

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Ferit Garipoğlu:

olabilir insanlık hali herkesin başına gelebilir ...

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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