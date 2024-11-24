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Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?

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Yönetmen Ali Atay, ülkede yaşanan olaylar üzerinden ünlülerin hedef alınmasına tepki gösterdi. Ülkedeki felaketlerle mücadele edecek birimlerin olduğunu belirten Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?" ifadelerini kullandı.

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay, Fatih Altaylı'nın programında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ülkede yaşanan acı olaylar sonrası ünlü isimlerin hedef haline getirildiğini savunan Atay, tepki gösterdi.

"BENİM KARIM DOĞURURKEN BENİM MARAŞ'TA NE İŞİM VAR?"

Toplumsal olaylarda ünlü isimlere bir misyon biçildiğini söyleyen Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?" ifadelerini kullandı.

Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Apaydın:

Kısmen haklısın ama o zaman senin bu memlekette ne işin var?

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