Alaşehir'de Ağaç Kesimi Sırasında Yaşanan Talihsiz Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makine ile boynundan ağır yaralanan Günay Eraslan (77), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada Eraslan'ın elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti. Eraslan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eraslan, kurtarılamadı. Eraslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.