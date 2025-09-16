Haberler

Alaşehir'de Ağaç Kesimi Sırasında Yaşanan Talihsiz Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alaşehir'de Ağaç Kesimi Sırasında Yaşanan Talihsiz Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makinesiyle boynundan ağır yaralanan 77 yaşındaki Günay Eraslan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makine ile boynundan ağır yaralanan Günay Eraslan (77), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada Eraslan'ın elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti. Eraslan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eraslan, kurtarılamadı. Eraslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
