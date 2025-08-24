Alanya'da Turistler Yunuslarla Eğlenceli Anlar Yaşadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunusların gösterisiyle karşılaştı. Eğlenceli anların yaşandığı yolculukta turistler, yunusları cep telefonlarıyla kaydetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde tura çıkan turistler bir süre tekneye eşlik eden yunusları ilgiyle izledi.

Alanya Kalesi açıklarında dün öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar tekneyle yarışıp, çeşitli hareketler yaparken, tatilciler de bu anları ilgiyle izledi. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yolculukta yunusları izleyen turistler o anları cep telefonları ile kaydetti.

HABER-KAMERA: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Hükümete resti çeken Memur-Sen, geri adım atmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı saha ücretlerine okkalı zam

Zam yağmuru halı sahaları da vurdu! Saatlik ücrete okkalı zam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.