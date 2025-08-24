Alanya'da Turistler Yunuslarla Eğlenceli Anlar Yaşadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde tura çıkan turistler bir süre tekneye eşlik eden yunusları ilgiyle izledi.

Alanya Kalesi açıklarında dün öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar tekneyle yarışıp, çeşitli hareketler yaparken, tatilciler de bu anları ilgiyle izledi. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yolculukta yunusları izleyen turistler o anları cep telefonları ile kaydetti.

HABER-KAMERA: Erkan UYSAL/ALANYA,