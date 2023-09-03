Alanya'da saferi aracının takla atması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Antalya'da saferi aracı takla atı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde saferi aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 15 kişinin yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; şehir merkezi istikametine gitmekte olan üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu saferi araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada saferi aracının üzerinde bulunan kişiler etrafa saçıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ise yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.