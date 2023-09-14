Haberler

Alanya'da Polonyalı turist terasından düşerek hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Alanya'da konakladığı villanın terasından düşen Polonyalı turist Damian Robert Tarasek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde konakladığı 2 katlı villanın terasından düşen Polonyalı Damian Robert Tarasek (36), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Otel tarzı işletilen bir villaya ailesiyle tatile gelen Damian Robert Tarasek, 2 katlı binanın 6 metre yüksekliğindeki terasından dengesini kaybedip, düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Tarasek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Okurcalar Alanya Kaza Turizm Yaşam Haberler

title