Alanya'da Polonyalı turist terasından düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Otel tarzı işletilen bir villaya ailesiyle tatile gelen Damian Robert Tarasek, 2 katlı binanın 6 metre yüksekliğindeki terasından dengesini kaybedip, düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Tarasek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam