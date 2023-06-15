Alanya'da öldürülen doktor Ereğli'de toprağa verildi

Alanya'da eşi tarafından öldürülen doktor Melek B'nin cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile yakınları ve sevenleri katıldı.