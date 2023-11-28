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Alanya'da Hamsi Festivali Düzenlendi

28 Kasım 2023 18:04 Son Güncelleme: 18:06 Abone Ol

Alanya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'nde katılımcılara hamsi ikram edildi. Yağda ve mangalda pişirilen 5 ton hamsi, ekmek arası olarak katılımcılara sunuldu. Festivalde yerleşik yabancılar da hamsi lezzetini tattı.