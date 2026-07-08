Alanya'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi Takavit Amat Sokak'taki ağaçta mahsur kalan kediyi görenler Alanya Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sokağa Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sepetli araç ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ortak çalışması ile kedi mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılarak indirildi. Kafese konulan kedi hayvan barınağına götürüldü. Gerekli kontrolleri ve kısırlaştırılması yapılacak olan kedinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı