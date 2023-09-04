Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Akseki İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Akseki İlçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Akseki-Seydişehir kara yolu Akçeşme mevkisinde, Seydişehir istikametine giden Ömer Ü'nün kullandığı 42 NA 480 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fatih K. idaresindeki 61 AT 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından sürücü Ömer Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada Ömer Ü. ile aynı araçta bulunan Muhsin Ü. ve Ömer K'nin yanı sıra kazaya karışan diğer araçtaki sürücü Fatih K. ile Derya, Anıl Mert, Buse K. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.