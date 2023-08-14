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Aksaray'da Yere Düşen Kulaklı Orman Baykuşu Yavrusu Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusu, vatandaşlar tarafından yerine konuldu. Hükümet Konağı yanında bulunan parktaki ağaçta yuvası bulunan yavru kulaklı orman baykuşu, yuvasından düştü. Hükümet Konağı'nda çalışan Dursun Altan ve trafik polisi Muhammet Ateş, aşırı sıcaklardan dolayı susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen yavru kuşu yerden alarak su verdi. Suyu içen yavru baykuş kendine gelirken, daha sonra yuvasına bırakıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusu, vatandaşlar tarafından yerine konuldu.

Hükümet Konağı yanında bulunan parktaki ağaçta yuvası bulunan yavru kulaklı orman baykuşu, yuvasından düştü.

Hükümet Konağı'nda çalışan Dursun Altan ve trafik polisi Muhammet Ateş, aşırı sıcaklardan dolayı susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen yavru kuşu yerden alarak su verdi.

Suyu içen yavru baykuş kendine gelirken, daha sonra yuvasına bırakıldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Yaşam

Muhammet Ateş Hükümet Aksaray Yaşam Haberler

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