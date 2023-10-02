Aksaray'da Selde Mahsur Kalan Çobanlar ve Büyükbaşları
Aksaray'da meydana gelen sel sonucu çobanlar ve büyükbaş hayvanları su altında kaldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, Saları Alaca köyünde etkili oldu. Oluşan sel nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Bu sırada çobanlar Erdoğan Bulut ve Derviş Odacı, otlattıkları büyükbaşlarla su içinde kaldı. 2 çobanın hayvanlarıyla selden kurtulma anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam