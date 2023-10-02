Aksaray'da meydana gelen sel sonucu çobanlar ve büyükbaş hayvanları su altında kaldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksaray'da Selde Mahsur Kalan Çobanlar ve Büyükbaşları

Kentte dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, Saları Alaca köyünde etkili oldu. Oluşan sel nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Bu sırada çobanlar Erdoğan Bulut ve Derviş Odacı, otlattıkları büyükbaşlarla su içinde kaldı. 2 çobanın hayvanlarıyla selden kurtulma anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.