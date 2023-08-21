Aksaray Belediyesi, Mobil Kuaför uygulamasıyla dar gelirli ve yaşlı vatandaşlara hizmet veriyor

Aksaray Belediyesi, dar gelirli aileler başta olmak üzere yaşlı, engelli ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan herkesin ihtiyacını karşılamak amacıyla Mobil Kuaför uygulamasını başlattı. Binlerce vatandaşın faydalandığı uygulama, bayanlar için bayan kuaförü, erkekler için erkek kuaförü hizmeti sunuyor. Kullan at malzemelerle hizmet verilen araçta, ekipmanlar sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

Aksaray Belediyesi, yeni kurduğu "Mobil Kuaför" uygulamasıyla dar gelirli vatandaşların ve yaşlıların evlerine kadar giderek tıraş yapıyor.

Aksaray Belediyesi, dar gelirli aileler başta olmak üzere yaşlı, engelli ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan herkesin ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yaparak vatandaşların gönlüne dokunuyor. Mobil Kuaför uygulamasından da bugüne kadar binlerce vatandaş faydalandı. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından sağlanan kuaför hizmetini bayanlar için bayan, erkekler için de erkek kuaförü gerçekleştiriyor. Kullan at malzemelerle hizmet verilen araçta, ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Mobil Kuaför aracının hafta içi her gün ücretsiz olarak hizmet verdiğini açıkladı. Başkan Dinçer, "Sosyal belediyecilik alanında birçok yenilikçi projeye imza atan belediyemiz, hayata geçirdiği 'Mobil Kuaförlük' projesi ile kuaför ve berber imkanı kısıtlı olan mahallelere giderek hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor. Dar gelirli aileler başta olmak üzere yaşlı, engelli ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan herkesin ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yapan belediyemiz, vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor" dedi.

Vatandaşlar ise, "Kuaför hizmeti ayağımıza kadar geldi, çok memnunuz. Teşekkür ederiz başkanımıza" ifadelerini kullandılar. - AKSARAY