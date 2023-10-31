Akmerkez'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu yaşandı

Eyüboğlu Koleji öğrencilerinin repertuarı, Atatürk ve Cumhuriyet temalı fotoğraf sergisi ve 'Veda' filminin ücretsiz sinema gösterimi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akmerkez'de kutlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu Akmerkez'de gün boyunca coşku sürdü. Eyüboğlu Koleji öğrencilerinin repertuarı, Atatürk ve Cumhuriyet temalı fotoğraf sergisi ve 'Veda' filminin ücretsiz sinema gösterimi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akmerkez'de kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Akmerkez'deki kutlamalar sabah saatlerinde başladı ve tüm gün devam etti. Akmerkez, 20 Ekim-11 Kasım arasında Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet dönemini yansıtan özel seçki fotoğraflarıyla donatıldı. Her yıl 29 Ekim'de Akmerkez'de konser veren Eyüboğlu Koleji öğrencilerinden oluşan koro ve orkestra, aynı coşkuyu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için yaşattı. Zülfü Livaneli'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği Veda filminin Cinemapink'te 28-29 Ekim'de yapılan ücretsiz gösterimine ise katılım çok yoğun oldu.

ADVERTORİAL YAYIN