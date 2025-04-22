Akdamar Adası'nı 2 günde 30 bin kişi ziyaret etti

Van'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen ' Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali, 30 bin kişiyi ağırladı.

Van'ın simgelerinden ve inanç turizminin önemli duraklarından biri olan Akdamar Adası, 19-20 Nisan tarihleri arasında Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleşen festival, sadece görsel şölenle değil, zengin içeriğiyle de katılımcılardan tam not aldı. Geçtiğimiz yıla kıyasla ziyaretçi sayısını ikiye katlayan festivalde, adaya düzenlenen tekne turları ile baharın gelişini simgeleyen badem çiçekleri eşliğinde unutulmaz deneyimler yaşandı. Etkinlik kapsamında konserlerden şiirlere, halk oyunları gösterilerinden çocuk atölyelerine kadar birçok kültürel ve sanatsal etkinlik yer aldı. Foto safari ise doğa tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri oldu.

Festival ile ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Valiliğinin öncülüğünde 19-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivale yoğun bir ilginin gösterildiğini ifade ederek, "Van Gölü'nün ortasında tarihiyle, doğal güzelliğiyle muhteşem bir yer olan Akdamar Adası'nda açan badem çiçeklerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla böyle bir festival yaptık. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Festival beklediğimizden çok yoğun geçti. İki gün boyunca sürdü ve 30 bine yakın yerli ve yabancı turist adamızı ziyaret etti. Tabi ziyaretçilerimiz sadece adayı değil Van'ın öne çıkan diğer değerlerini de ziyaret etme imkanı buldu. Van Valiliğimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok büyük destekleri oldu. Bizde bu festivalde geçen yıla oranla etkinliklerimizi arttırdık. Konserlerimizi ekledik. Çocuk etkinliklerimiz, workshoplarımız, şiirlerimiz oldu. Yine yöresel lezzetlerimiz hem tanıtıldı hem de dağıtıldı. Yerel ve ulusal basın mensuplarımız büyük destek verdi. Şehrimizin tanıtımı adına güzel bir festival oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da festivalimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.