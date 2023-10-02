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Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. İlin Karadeniz'e açılan kapısı ilçede sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na demirledi. Günlük yaşamın da olumsuz etkilendiği ilçede dalga boyu 5 metreyi buldu. Sağanak ve kuvvetli rüzgarın ilçede 2 gün daha etkisini göstermesi bekleniyor.