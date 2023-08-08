Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ağustos günü ilçe genelinde tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahil kenti Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi.