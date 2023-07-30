Akçakoca'da 3 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Yaralandı
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Akçakoca'da Hacı Yusuflar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşen N.K. isimli kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kadının tedavisi devam ediyor.
Akçakoca'da yaklaşık 3 metre yükseklikteki kayalıktan düşen kadın yaralandı.
Hacı Yusuflar Mahallesi'nde Kale Plajı'nın çevresinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kayalığa çıkan N.K. (35), bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.