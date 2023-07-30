Akçakoca'da 3 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Yaralandı

Akçakoca'da Hacı Yusuflar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşen N.K. isimli kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kadının tedavisi devam ediyor.