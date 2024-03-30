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AK Parti ve Yeniden Refah'ın kıyasıya yarışacağı kentte tişört izdihamı

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Şanlıurfa'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı. Kamyonetten dağıtılan tişörtlerden almak isteyenler izdihama neden oldu.

Dedeosman Mahallesi'nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi.

YARDIM KISA SÜREDE İZDİHAMA DÖNÜŞTÜ

Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

AK Parti ve Yeniden Refah'ın kıyasıya yarışacağı kentte tişört izdihamı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Şanlıurfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Gjerj Kastoroiti:

anca böyle oy toplarsiniz zaten yazık

11
1
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Ali Çelik:

Yazık ülkenin düştüğü hale bak şanlı Urfa ya hiç yakışmadı

8
0
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