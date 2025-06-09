Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat parkında pikniğe giden aileye Kızıl Sincap misafir oldu. İkram edilen çekirdekleri yiyen sincap, izleyenleri gülümsetti.

Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, bayram tatilini fırsat bilerek doğaya çıkanları ağırlıyor. Doğal hayatın içinde şehirden uzak bir gün geçirenler, parktaki yaban hayatı da yakından görme fırsatı buluyor. Erzincan'dan ailesiyle tabiat parkına giden Çakmak Paçacı'nın sofrasına bölgede yaşayan Kızıl Sincap misafir oldu. Aile, yanlarına kadar gelen Kızıl Sincapa çekirdek ikram etti. Çevresindekilere aldırmadan çekirdekleri çitleyen Sincabı cep telefonlarıyla görüntüleyen ailenin sosyal medya paylaşımları izleyenleri güldürdü. Biraz çekirdek yedikten sonra yuvasına çıkan sincap, bir süre sonra geri dönerek yemeye devam etti. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,