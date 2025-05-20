Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı
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Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, refakatçi ve hastane hekimleri hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmetti. Uzman raporlarında tıbbi müdahalede kusur bulunmadığı belirtildi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in, 24 Ocak 2022 tarihinde Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada karar verildi. Ailesinin, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle özel hastane ve refakatçi hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

18 Şubat 2025 tarihli kararda, hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve görevli hekimler hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" hükmüne varıldı. Savcılık, kararında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu. Sabah'ın haberine göre, uzman raporlarına göre, Fatma Girik'in 78 yaşında olması, mevcut sağlık durumu ve Covid-19'un klinik seyri göz önünde bulundurularak, ölümünün doğal bir süreç içerisinde gerçekleştiği, tıbbi müdahalelerde herhangi bir ihmal ya da kusur bulunmadığı belirtildi.

Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Fatma Girik'e yapılan ilk Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak 21 Ocak 2022 tarihinde yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi. Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alınan Girik, tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararında "Tıbbi özenin gösterildiği, hekimlik uygulamalarının tıbben eksiksiz ve doğru olduğu" ifadesine yer vererek, 4483 sayılı yasa uyarınca ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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