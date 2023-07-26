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Ağrı Dağı eteklerindeki meyve bahçesi ilgi odağı oluyor

Yaşam Haberleri

Ağrı'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı. Ağrı merkez Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları görenleri etkiledi. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

Ağrı Dağı eteklerindeki meyve bahçesi ilgi odağı oluyor

AĞRI - Ağrı'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

Ağrı merkez Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları görenleri etkiledi. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Yaşam

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