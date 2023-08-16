Ağrı'da Saman Yüklü Kamyonetin İçindeki Samanlar Küle Döndü
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir kamyonetin içinde bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak samanlar küle döndü ve araçta maddi hasar meydana geldi.
Ağrı'da saman yüklü araç yandı
AĞRI - Ağrı'da saman yüklü bir kamyonet içerisinde bulunan samanlar küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir aracın içinde bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Doğubayazıt belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı. Yangında samanlar küle dönerken araçta maddi hasar meydana geldi.