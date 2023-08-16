Ağrı'da Saman Yüklü Kamyonetin İçindeki Samanlar Küle Döndü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir kamyonetin içinde bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak samanlar küle döndü ve araçta maddi hasar meydana geldi.