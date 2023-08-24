Ağrı'da Nehirde Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baran Özer'in cenazesi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kumluca köyü yakınlarında serinlemek için nehre giren Baran Özer (14), bir süre sonra gözden kayboldu.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özer'in cenazesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Yaşam